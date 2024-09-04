Дана Уайт отреагировал на желание Перейры вернуться в средний вес

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на желание чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры вернуться в средний дивизион (до 84 кг) ради поединка с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Моё мнение о нём таково: он ненасытен. Он хочет подняться в весе, хочет спуститься в весе… Вот почему люди любят его. Это тот тип бойцов, который нравится людям. Перейра хочет драться со всеми, и мне это нравится.

Подерётся ли Перейра с дю Плесси, если побьёт Раунтри? У нас куча вариантов с точки зрения матчмейкинга. Я не знаю… Приятно работать с таким парнем», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал слова Перейры о возвращении в средний вес.