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Россиянин Муртазалиев прокомментировал анонс боя с Тимом Цзю

Россиянин Муртазалиев прокомментировал анонс боя с Тимом Цзю
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал анонс поединка с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю, который состоится 19 октября в Орландо (США).

«Очень рад возможности провести защиту титула против такого сильного соперника, как Тим Цзю. Хочется, чтобы оппонент подошёл к бою в наилучшей форме и не получил травм в ринге, чтобы мы смогли порадовать болельщиков крутым противостоянием», — приводит слова Муртазалиева издание BoxingScene.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулькая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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