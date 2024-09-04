Штырков оценил шансы Шаблия в бою с Усманом Нурмагомедовым

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке легковесов и соотечественников Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия, который состоится 8 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«Шаблию будет очень тяжело закопать нолик Нурмагомедова. Но ни у одного предыдущего соперника Усмана не было таких хороших шансов на это, как у Александра. Шансы очень близки. И бой настолько равный, что шансы 51 на 49», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.