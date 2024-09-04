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Глава RCC рассказал, какая составляющая будет главной в бою Шаблий — Нурмагомедов

Глава RCC рассказал, какая составляющая будет главной в бою Шаблий — Нурмагомедов
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Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке легковесов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия, который состоится 8 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«Это будет очень конкурентный бой. Усман заслужил быть сильнейшим бойцом лиги Bellator: это его вторая защита титула. А Александр Шаблий идёт за ним по пятам и готов занять это место.

Здесь думаю, что решит ментальная составляющая. Оба бойца находятся в отличной форме, и за ними стоят большие команды. С удовольствием буду ждать этого боя!» – сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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