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Майрис Бриедис объяснил решение завершить карьеру

Майрис Бриедис объяснил решение завершить карьеру
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Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис прокомментировал решение завершить карьеру.

«Когда писал текст [о завершении карьеры], я думал, что отпустил уже это… Писал текст, слёзы текли, было очень больно, грустно… Но это жизнь, 25 лет я в этом спорте, отдал себя полностью. И да, было тяжело прощаться, но в любом случае я благодарен за всё, что было в моей жизни.

Когда возникло решение? Когда готовился к последнему бою с Опетайей. После операции у меня повторно оторвалась в плече связка, которая отвечает за многое в боксе. А в боксе передняя рука — это очень важно, это как у дирижёра забрать палочку, он уже никакую музыку не сможет вам продирижировать», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу RUS TVNET.

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