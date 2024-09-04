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Эдди Хирн назвал последнего достойного соперника для Иноуэ в его дивизионе

Эдди Хирн назвал последнего достойного соперника для Иноуэ в его дивизионе
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Британский промоутер Эдди Хирн считает, что абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO) должен провести следующий поединок против бывшего объединённого чемпиона дивизиона узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (12-1, 9 KO).

«Ахмадалиев — единственный оставшийся для Иноуэ соперник во втором легчайшем весе, и это достойный бой. WBA санкционировала этот поединок. Время пришло», — написал Хирн в социальной сети X (ранее Twitter).

Муроджону Ахмадалиеву 29 лет. Узбекистанец — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, он дебютировал как профессионал в 2018-м и уже в восьмом бою сразился за два мировых титула, одолев раздельным решением судей американца Дэниела Романа. Единственное поражение потерпел от филиппинца Марлона Тапалеса.

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