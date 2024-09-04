Бывший чемпион в наилегчайшем весе UFC оценил форму действующего обладателя титула

38-летни американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон оценил уровень выступлений и форму действующего обладателя титула бразильца Александра Пантожи.

«Я думаю, что Алекс великолепен. Я всегда чувствовал, что он был тёмной лошадкой в ​​начале своей карьеры в UFC… Ну, во-первых, я чувствую, что наилегчайшему дивизиону всегда было трудно набирать обороты. Это не что-то новое, имею в виду, что даже когда я был чемпионом UFC, наш дивизион не был самым популярным во всём ростере UFC. Пантожа пришёл участвовать в The Ultimate Fighter, но он не выиграл там, уступив Тиму Эллиоту. Из-за этого зрители не считают Пантожи топовым бойцом, но он великолепен», — приводит слова Джонсона издание MMA News.

На счету Деметриуса 11 подряд успешных титульных защит. Свой титул он уступил в поединке против олимпийского чемпиона Генрхи Сехудо раздельным решением судей после пяти раундов. Их бой получил статус «Лучший бой вечера». В октябре 2018 года UFC и The One обменялись своими звёздными бойцами. UFC отдали Джонсона и получили Бена Аскрена.

Пантожа завоевал свой титул чемпиона в наилегчайшем весе 8 июля 2023 года на турнире UFC 290 в поединке с Брэндоном Морено. И с того момента провёл две успешные защиты пояса.