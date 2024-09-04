Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В день памяти в Москве был открыт памятник легенде отечественного бокса

Сегодня в день памяти советского боксёра, двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР Бориса Лагутина на Троекуровском кладбище в Москве был открыт памятник в честь легендарного спортсмена.

На церемонии присутствовали: генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, замминистра спорта Алексей Морозов, генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин, олимпийские чемпионы по боксу Олег Григорьев и Александр Лебзяк, чемпионы мира по олимпийскому и профессиональному боксу Валерий Рачков, Андрей Курнявка, Елена Савельева, Денис Лебедев, Анатолий Александров, Светлана Кулакова.

Фото: Федерация Бокса России

Также на церемонии присутствовала семья Бориса Николаевича: вдова Татьяна Петровна, сыновья – Александр Борисович и Пётр Борисович, а также его внуки, друзья, ветераны бокса.

Честь открыть памятник была доверена олимпийскому чемпиону 1960 года Олегу Григорьеву и сыну Бориса Александру Лагутину.

За свою карьеру Лагутин стал бронзовым олимпийским призёром на Олимпиаде-1960 в Риме, и обладателем золотых медалей в Токио-1964 и Мехико-1968.

В возрасте 84 лет скончался 4 сентября 2022 года в Москве.