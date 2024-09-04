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Исмаилов саркастически обвинил ставочников в своём поражении Минееву

Исмаилов саркастически обвинил ставочников в своём поражении Минееву
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов саркастично обвинил ставочников в своём поражении в боксёрском поединке, прошедшем в июле, с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Один тип пишет мне: „я из-за тебя проиграл деньги. На тебя поставил и проиграл. Вот всем, кто на меня поставил и так думает, хочу сказать, что я из-за вас проиграл! Вам так сильно не суждено было выиграть деньги, что аж я проиграл из-за вас. А я всё думал, в чём дело, а я из-за вас проиграл“, — сказал Исмаилов в видеоролике.

В ночь с 20 на 21 июля Минеев одержал победу над Исмаиловым в бою по правилам бокса. Поединок продлился все восемь раундов, и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

Прочие бои 2024. Pulse Up Boxing
Магомед Исмаилов — Владимир Минеев (W)
21 июля 2024, воскресенье. 00:40 МСК
Магомед Исмаилов
Окончено
UD
Владимир Минеев
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