Гулян: в маленьких перчатках Штырков вряд ли составит конкуренцию Халидову

Глава «Нашего Дела» Армен Гулян высказался о поединке Ивана Штыркова и Хадиса Ибрагимова.

«Главная проблема Хадиса — это сгонка веса. Иван Штырков хорошо показывает себя в стойке и хорошо умеет бороться. Это будет интересное противостояние. Как любитель единоборств, я заинтересован увидеть хороший поединок. А как представитель лиги „Наше Дело“, я заинтересован в победе Хадиса, потому что он будет драться после Штыркова с Немковым в нашей организации.

По поводу оффера Ивану Штыркову и мысли о возможном соперничестве с Мурадом Халидовым: по правилам ММА мы всегда рады его видеть, а вот на руках в маленьких перчатках по правилам лиги «Наше Дело», думаю, что Иван не составит конкуренцию Мураду. Но если бы Иван провел в нашем промоушене поединок против Шамиля Гамзатова — было бы здорово", — приводит слова Гуляна телеканал UDAR.