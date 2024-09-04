Известный промоутер ответил, собирается ли Энтони Джошуа завершать карьеру

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что 34-летний боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории, Энтони Джошуа не собирается завершать карьеру и наслаждается боксом.

«По состоянию на данный момент Джошум проведёт ещё достаточно поединков до завершения карьеры. Я никогда не видел, чтобы он так наслаждался боксом, как сейчас. Подготовка, команда, я уверен, он действительно нашёл себя в совместной работе с Беном Дэвисоном [тренером].

Если оглянуться назад, после боёв против Александра Усика можно было бы задаться вопросом: “сколько ещё боёв осталось Джошуа? Три? Пять?” С тех пор он провёл уже четыре, а сейчас мы можем говорить, что ещё пять его точно ждут", — приводит слова Хирна издание vRINGe.com.

Следующий поединок Джошуа проведёт со своим соотечественником Даниэлем Дюбуа 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее Хирн сказал, что непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд может вернуться на ринг только ради одного поединка.