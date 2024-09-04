Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд и Шакур Стивенсон показали совместную тренировку

Теренс Кроуфорд и Шакур Стивенсон показали совместную тренировку
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний непобежденный американский боксёр-профессионал, выступающий в легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Теренс Кроуфорд и 27-летний спортсмен, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях, Шакур Стивенсон провели совместную тренировку.

Кроуфорд — бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (2017). Первый в истории боксёр, завладевший четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

Стивенсон — серебряный призёр Олимпийских игр (2016), Олимпийский чемпион среди юниоров (2014), двукратный чемпион мира среди юниоров (2013, 2014) в любителях. Также бывший чемпион мира по версии WBO (2019—2020) в полулёгком весе.

Материалы по теме
Эдди Хирн заявил, что Теренс Кроуфорд может вернуться на ринг только ради одного поединка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android