Теренс Кроуфорд и Шакур Стивенсон показали совместную тренировку

36-летний непобежденный американский боксёр-профессионал, выступающий в легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Теренс Кроуфорд и 27-летний спортсмен, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях, Шакур Стивенсон провели совместную тренировку.

Кроуфорд — бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (2017). Первый в истории боксёр, завладевший четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

Стивенсон — серебряный призёр Олимпийских игр (2016), Олимпийский чемпион среди юниоров (2014), двукратный чемпион мира среди юниоров (2013, 2014) в любителях. Также бывший чемпион мира по версии WBO (2019—2020) в полулёгком весе.