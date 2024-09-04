Папин проведёт бой по необычным правилам в новой лиге. Уже известен соперник

Алексей Папин 31 октября в Москве проведет бой с французом Флораном Гатье в лиге AMC SUF по новым правилам

В среду, 4 сентября, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию новой бойцовской лиги AMC SUF (Absolute Men’s Championship Stand Up Fight). Особенность этой организации – бои будут проходить исключительно в стойке, где разрешены удары ногами и руками.

Главой AMC SUF станет лучший кикбоксер планеты вне зависимости от весовых категорий Чингиз Аллазов, а известный менеджер в мире единоборств Виталий Тарасов будет генеральным продюсером лиги.

Дебютный турнир AMC SUF пройдет 31 октября в Москве, и в главном событии шоу встретятся известный российский боксер Алексей Папин и действующий чемпион Франции по кикбоксингу Флоран Гатье.

Папин дебютировал в профессиональном боксе в ноябре 2015 года, и сейчас его статистика составляет 18 побед (17 — нокаутом) при одном поражении. Папин занимал первую строчку рейтинга WBC в первом тяжелом весе, владел титулом IBF International и EBP. В последний раз Папин выходил на ринг в конце августа, когда досрочно победил Феликса Валеру и защитил пояс WBA Asia. До дебюта в профессиональном боксе Папин успешно выступал в кикбоксинге. Папин – чемпион мира-2011 (WAKO) и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу.

Также в рамках одного из турниров AMC SUF известный российский боец Расул Мирзаев встретится с экс-чемпионом Hardcore MMA Наби Набиевым.