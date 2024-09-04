«20 лет назад Тайсона уже рвали на куски». Хирн — о поединке Майка и Джейка Пола

45-летний британский промоутер Эдди Хирн резко отозвался о поединке легендарного боксёра Майка Тайсона и блогера-боксёра Джейка Пола, заявив, что Тайсон не достоин возвращения на ринг.

«Что, что, что, чёрт возьми, мы делаем? Мне повезло, что у меня есть бизнес, в котором нам не нужно организовывать такие бои, и я никогда этого не сделаю. Любой, кто думает, что Тайсон должен быть на ринге прямо сейчас, либо не заботится о своих интересах, либо является идиотом. Майк Тайсон ушёл из бокса 20 лет назад. Его уже в последнем бою рвали на куски.

Вы правда думаете, что боксёр, которого уничтожили 20 лет назад, теперь должен вернуться? Я знаю, что он сразится только с Джейком Полом, но это не имеет значения. Джейк — сильный парень. Он тренируется каждый день. У него мощный удар. Я не критикую их, но лично для меня нет, спасибо, даже через миллион лет я бы не изменил своего решения», — приводит слова Хирна издание MMAJunkie.

Бой между Полом и Тайсоном заявлен 15 ноября 2024 года в США.