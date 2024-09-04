Легенда реслинга подписала новый контракт с WWE

71-летний американский рестлер, актёр, телеведущий Халк Хоган, известный своими выступлениями на ринге в прошлом веке и в начале нынешнего столетия, введённый в Зал славы мирового реслинга, подписал новый контракт с федерацией World Wrestling Entertainment (WWE).

«Я подписал пятилетний контракт с WWE. За несколько недель до того, как мне исполнился 71 год, я подписал пятилетний контракт на лицензирование и мерчендайзинг и стал послом федерации. Если им будет нужно, чтобы я что-то сделал для продвижения продукта, то я с радостью сделаю это», — приводит слова Хогана издание Wrestling Inc.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году, но всемирное признание получил после подписания контракта с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) в 1983 году. Его образ героического американца помог начать бум реслинга 1980-х годов, когда он стал хедлайнером восьми из первых девяти шоу WrestleMania.

24 июля 2015 года WWE разорвала контракт с Халком Хоганом и удалила все упоминания о нём с официального сайта. Причиной этому стала публикация в изданиях The National Enquirer и Radar Online спорного видеоролика, где якобы слышен голос Хогана, который выкрикивал различные расистские осокорбления.

После того как Хоган выиграл суд с Gawker, топ-менеджер WWE Пол Левек (Triple H) сообщил, что компания открыта к возвращению рестлера.