«Ковингтон с африканским акцентом». Фанаты ММА раскритиковали дю Плесси

Фанаты ММА обрушились с критикой на действующего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, ответившего на вызов Алекса Перейры. Дю Плесси в дерзкой форме предложил Перейре сразиться с Шоном Стриклендом.

«Слова дю Плесси не имеют буквально никакого смысла. Алекс немедленно получил бы титульный бой, если бы хотел стать чемпионом и уже был чемпионом MW раньше. Глупо даже говорить это», — написал один из поклонников в социальной сети Х.

«Новые чемпионы всегда говорят так, будто они управляют UFC. Это чертовски раздражает», — высказался другой фанат.

«Дрикус просто говорит глупости, а идиоты это съедают. Это Колби Ковингтон с африканским акцентом», — написал поклонник.

«Этот южноафриканский бро боится. Нет абсолютно никаких причин, по которым Алекс должен драться с Шоном», — поделился мыслями другой фанат.

Свой следующий поединок Перейра проведёт с Халилом Раунтри. Противостояние состоится в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307.