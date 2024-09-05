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Эксперт рассказал о необычной подготовке Дюбуа к бою против Джошуа

Эксперт рассказал о необычной подготовке Дюбуа к бою против Джошуа
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49-летний бывший профессиональный боксёр, а ныне аналитик Спенсер Оливер рассказал необычные вещи о подготовке британца Даниэля Дюбуа к поединку с соотечественником Энтони Джошуа.

«Дюбуа — зверь. Очень тихий. Полностью погружённый в себя. Это никакой не миф. Он реально очень немногословен. Расскажу, как начинаются его тренировочные будни. Он заходит в зал с сумкой на плече, сбрасывает её. Затем приветствует кулаками одного или двух человек. Без разницы, кто это. Затем садится на стул и протягивает руки, чтобы его затейповали. И всё это время он не говорит ни слова.

Немногословность — его ключевая черта. Он перманентно такой. Но это ещё не конец. Его зал находится в Борем Вуде. Его называют «фермой». Это реально здание старой большой фермы. Угадайте, какой вид открывается из расположенного неподалёку паркинга? Верно! Вы видите арки стадиона «Уэмбли». Так вот, каждый день Дюбуа стоит там примерно час и просто смотрит на них. Это безумие», — приводит слова Спенсера издание vRINGe.com.

Поединок между Дюбуа и Джошуа состоится 21 сентября.

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, собирается ли Джошуа завершать карьеру.

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