Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Дохени объяснили травму, из-за которой он проиграл Иноуэ

В команде Дохени объяснили травму, из-за которой он проиграл Иноуэ
Аудио-версия:
Комментарии

Команда 37-летнего боксёра Ти Джея Дохени заявила, что травма спины, полученная бойцом в шестом раунде и приведшая к поражению от Наои Иноуэ в Японии во вторник, является проблемой краткосрочной, но достаточно серьёзной, чтобы привести к снятию с поединка.

«По сути, два удара в конце шестого раунда, два левых хука, и Иноуэ попал ему в поясницу с правой стороны. Он с трудом мог сесть на табуретку. Гектор [Бермудес, его тренер] поговорил с ним, оценил состояние Ти Джея, дал ему возможность продолжить, но в седьмом раунде стало ясно, что он просто не в состоянии биться. Но это было исключительно отважное усилие.

Это был спазм спины от многократного удара не в то место, потому что, очевидно, он на самом деле получил ещё один удар там же, в седьмом раунде. Немного отдыха и восстановления, и с ним всё будет в порядке. Структурно ничего страшного – просто спазм», — приводит слова менеджера Дохени издание Boxing Scene.

Это была вторая защита Иноуэ своего титула во втором легчайшем весе.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Ти Джей Дохени
03 сентября 2024, вторник. 14:25 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
TKO
Ти Джей Дохени
Материалы по теме
Самая странная победа Иноуэ. Ирландский богатырь захромал и сдался
Самая странная победа Иноуэ. Ирландский богатырь захромал и сдался
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android