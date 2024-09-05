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Стали известны результаты взвешивания Хатаева и Мадерны

Стали известны результаты взвешивания Хатаева и Мадерны
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30-летний российский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжелой весовой категории, Имам Хатаев и 37-летний аргентинский боксёр-профессионал, являющийся представителем второй средней и полутяжёлой весовых категорий, Эсекьель Мадерна прошли взвешивание в преддверии своего поединка.

Российский бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпионата мира Имам Хатаев показал на весах 79,4 кг, а 37-летний Мадерна — 79,2 кг.

Поединок между боксёрами состоится утром 6 сентября в Канаде (город Квебек). Бой будет проходить за титул Хатаева — пояс NABF в полутяжёлом весе.

В 2023 году Хатаев завершил карьеру в любительском боксе, заняв третье место в чемпионате мира, проиграв в полуфинале.

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