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Чимаев показал свою подготовку к поединку с Уиттакером

Чимаев показал свою подготовку к поединку с Уиттакером
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30-летний российский боец смешанных единоборств, представляющий Объединённые Арабские Эмираты и выступающий в среднем весе UFC, Хамзат Чимаев показал свою подготовку к поединку с 33-летним австралийцем Робертом Уиттакером.

Поединок между Чимаевым и Уиттакером пройдёт 27 октября на турнире UFC 308. Их бой будет соглавным.

Чимаев занимает 12-е место в среднем весе рейтинга UFC, Уиттакер — на третьей позиции.

Чимаев и Уиттакер уже должны были провести поединок 22 июня, но за 10 дней до первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии стало известно, что Хамзат пропустит бой.

Дана Уайт в анонсе нового поединка между Уиттакером и Икрамом Алискеровым был очень обеспокоен, говорил, что Чимаев «жёстко болеет». Менеджер бойца отметил, что на протяжении всей подготовки Хамзат то попадал в больницу, то выписывался оттуда и не мог полноценно готовиться. Бойцы, которые близки к команде Чимаева, рассказали, что речь идёт об отравлении.

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