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«Пока не могу много сказать». Фергюсон записал видеоролик для поклонников

«Пока не могу много сказать». Фергюсон записал видеоролик для поклонников
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40-летний американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в лёгкой и полусредней весовой категории, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон записал видеоролик для поклонников, намекая на какой-то анонс.

«Проверьте это!!! У меня есть очень интересные новости… Пока не могу многого сказать… Ожидайте. Эта пятница. Чемпион и CSO (аббревиатура, которую использует Тони. Означает «Только чемпионское дерьмо». — Прим. «Чемпионата»).# БеверлиХиллз», — написал Тони в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.

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