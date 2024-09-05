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Легендарный боец ММА рассказал о вкладе Шакила О'Нила в единоборства и его контракте

Легендарный боец ММА рассказал о вкладе Шакила О'Нила в единоборства и его контракте
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47-летний американский боец ​​смешанных единоборств багамского происхождения, выступавший в тяжёлом весе Bellator MMA, а также интернет-знаменитость, известная своими видеороликами об уличных драках без правил, Дафир Харрис (Дада 5000) рассказал, как легендарный баскетболист Шакил О'Нил принимает участие в продвижении единоборств и какие суммы гонорара забирает.

«Шакил большой поклонник кулачных боёв, он большой поклонник Dada 5000 и Dog Fight. И всякий раз, когда он приезжает в город, то протягивает нам руку помощи, особенно когда у нас шоу. Он выходит, заряжает публику и забирает много денег.

Но Шакил выходит и имеет дело с профессионалами и поклонниками нашего дела. Он фанат боевых искусств и любит это. Приятно видеть его здесь… Просто видеть, как фанаты загораются и достают свои телефоны с камерами. Это просто добавляет ещё одну ступеньку в конструкцию BYB Extreme (организация по кулачным боям, основанная в 2015 году Дафиром Харрисом и бывшим владельцем команды NASCAR Майком Васкесом. — Прим. «Чемпионата»). Так что мы всегда рады приветствовать среди лучших бойцов лучшего баскетболиста», — приводит слова Харриса издание The Sports Rush.

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