Хабиб Нурмагомедов произнёс мотивирующую речь для брата и других бойцов

35-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов произнёс мотивирующую речь в зале Gorilla Fighting для своего брата Умара Нурмагомедова в борьбе за титул UFC.

«Человек идёт всю жизнь, а точнее, боец, к одному большому событию. Потом, когда карьера заканчивается у спортсмена… Он по хронологии событий карьеры сопоставит карьерную гору. И будет анализировать себя.

Твой соперник в США, ты – в Дагестане. Здесь пропускал, там пропускал, здесь заболел, куда не надо было, полетел. Здесь с кем-то, с кем не надо было, встретился. А судьба же несёт такой накопительный эффект. И каждый раз будет груз этот собираться от того, что ты где-то пропускал, а где-то струсил.

Умар, чем больше давление на чемпиона, тем лучше должен он себя проявлять. Вот тогда и получается из бойца настоящий чемпион. Чем больше давления, тем быстрее ломаются. Это пределы. Каждый знает примерно, после какого давления будет ломаться. Понимаешь, о чём я говорю? Вот ты уже зашёл в эту претендентскую комнату. Всё, в этой комнате пара человек. Там много не бывает. Там, где Умар в комнате [легчайший вес UFC], их пять человек.

И теперь слабый будет выходить. Окажешься слабым ты, то, пожалуйста, на выход и не увидишь титул. Если другой слабый – он выйдет. Фамилию и имя никто не спросит. Вот сейчас эти три дня надо хорошенько сгонять, правильно, чётко восстановиться. Голову выше. Уверенно. Не самоуверенно, а уверенно. Это разные вещи.

Мало осталось. Настроиться надо хорошенько. Это очень важный момент. Вторник, среда, четверг, пятница. Быть сфокусированным. Чисто вот на свою работу. Отвлекающих моментов много будет. Отбросить», — сказал Нурмагомедов.