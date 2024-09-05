Дмитрий Бивол показал процесс подготовки к бою с Артуром Бетербиевым

33-летний российский боксёр и чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг.) Дмитрий Бивол показал, как готовится к бою с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Бетербиевым и Биволом состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014-го. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.