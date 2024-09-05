Режиссёр Гай Ричи снял промо-ролик к боксёрскому поединку Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа

55-летний британский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, чаще всего работающий в жанре криминальной комедии, Гай Ричи снял промо-ролик к боксёрскому поединку на «Уэмбли», в Лондоне, между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Ричи известен такими работами, как «Карты, деньги, два ствола», «Джентльмены», «Большой куш», «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни младшим, «Гнев человеческий».

Поединок между Дюбуа и Джошуа состоится 21 сентября.

Ранее стало известно, что все 90 тыс. билетов были распроданы на шоу, в главном бою которого встретятся британские профессиональные боксёры.

Аналитик Спенсер Оливер рассказал необычные вещи о подготовке британца Даниэля Дюбуа к поединку с Джошуа.