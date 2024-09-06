Сергей Дьяконов — Эдинальдо Оливейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

7 сентября в спортивном центре «Суздаль Арена» (Владимирская область, Суздаль) состоится крупный турнир по смешанным единоборствам MMA Серия-83, в рамках которого встретятся бойцы из России, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Кыргызстана и Бразилии. В главном событии вечера встретятся россиянин Сергей Дьяконов и бразилец Эдинальдо Оливейра.

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40-летний Дьяконов является единственным обладателем платинового пояса Победителя ММА Серии. На счету россиянина 11 выступлений в лиге, в которых ему удалось одержать 10 побед. Своё единственное поражение Сергей потерпел совсем недавно — весной 2024 года, когда на глобальном турнире в Дубае уступил Роджерсу Соузе.

Для Оливейры предстоящий бой станет первым в рамках MMA Серии. Боец обладает огромным опытом выступлений, начав свою карьеру ещё в далеком 2005 году. На счету бразильца 36 профессиональных выступлений: 22 победы, 13 поражений и одна ничья.

Бой между Дьяконовым и Оливейрой пройдёт в тяжёлой весовой категории. Турнир MMA Серия-83 начнётся в 19:00 мск.

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