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О'Мэлли раскрыл свой план на бой с Двалишвили, получившим ранее рассечение

О'Мэлли раскрыл свой план на бой с Двалишвили, получившим ранее рассечение
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Он состоится в ночь с 14 на 15 сентября мск на турнире UFC 306.

«100%. Я собираюсь открыть это рассечение. И неважно, заживёт оно или нет. Я не знаю, как быстро оно может зажить, ведь у меня никогда не было серьёзных травм такого рода. Так что я не уверен, но могу сказать, что буду настраиваться, чтобы оно вновь у него открылось. Оно с левой стороны его лица, и моя правая рука не промахнётся. Но сначала, вероятно, я задену его нос. Потому что его нос занимает примерно 85% его лица. Так что сперва я доберусь до носа, а уже затем – открою рассечение», — сказал О’Мэлли на канале Kevin Iole в YouTube.

Напомним, в конце августа Двалишвили опубликовал в социальных сетях фотографию с полученным рассечением.

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