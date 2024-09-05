О'Мэлли раскрыл свой план на бой с Двалишвили, получившим ранее рассечение

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Он состоится в ночь с 14 на 15 сентября мск на турнире UFC 306.

«100%. Я собираюсь открыть это рассечение. И неважно, заживёт оно или нет. Я не знаю, как быстро оно может зажить, ведь у меня никогда не было серьёзных травм такого рода. Так что я не уверен, но могу сказать, что буду настраиваться, чтобы оно вновь у него открылось. Оно с левой стороны его лица, и моя правая рука не промахнётся. Но сначала, вероятно, я задену его нос. Потому что его нос занимает примерно 85% его лица. Так что сперва я доберусь до носа, а уже затем – открою рассечение», — сказал О’Мэлли на канале Kevin Iole в YouTube.

Напомним, в конце августа Двалишвили опубликовал в социальных сетях фотографию с полученным рассечением.

Шон О'Мэлли потренировался с пистолетом в руке: