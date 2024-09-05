Экс-чемпион UFC Адесанья сцепился на улице с мужчиной и плюнул в него

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья сцепился с незнакомцем посреди улицы. Боец выяснял отношения с мужчиной, находясь рядом со своей машиной.

Сообщается, что инцидент произошёл в Новой Зеландии. После колкостей и нелицеприятных жестов в адрес друг друга Адесанья плюнул в оппонента.

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья сцепился на улице с мужчиной и плюнул в него:

Чем закончилась конфликтная ситуация, пока неизвестно, так как человек, который вёл съёмку, уехал после плевка Исраэля.

За время карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 28 поединках, в которых одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.