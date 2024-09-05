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Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Сергей Павлович показал актуальную физическую форму
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Бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен продемонстрировал актуальную физическую форму после тренировки с бойцом Никитой Варягом.

«После хорошей работы с Никитой Варягом», — подписал фотографию Павлович.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем бою Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Противостояние состоялось в июне на турнире UFC в Саудовской Аравии. Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Волкова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Павловича 18 побед при трёх поражениях.

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Павлович поделился фрагментом своей тренировки:

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