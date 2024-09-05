Салимгерей Расулов рассказал, как нужно драться с чемпионом АСА Гончаровым

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Салимгерей Расулов рассказал, как действовал бы в поединке с действующим обладателем пояса Евгением Гончаровым.

«Я бы с Гончаровым подрался… Чисто зарубился и боролся, чтобы у него руки отекли. Да, у Жени сильные руки. Согласен с тем, что он доминирующий чемпион. Но в поединке с ним нужно увеличить борьбу, а также рубиться. У меня тоже неплохие руки. Буду рад разделить клетку с Женей», — сказал Расулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Салимгерей 8 сентября в Краснодаре на турнире АСА 179 встретится с иранцем Пуйа Рахмани (3-0). В общей сложности на счету Расулова в ММА 34 поединка, в которых он одержал 24 победы и потерпел 10 поражений.