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Салимгерей Расулов рассказал, как нужно драться с чемпионом АСА Гончаровым

Салимгерей Расулов рассказал, как нужно драться с чемпионом АСА Гончаровым
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Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Салимгерей Расулов рассказал, как действовал бы в поединке с действующим обладателем пояса Евгением Гончаровым.

«Я бы с Гончаровым подрался… Чисто зарубился и боролся, чтобы у него руки отекли. Да, у Жени сильные руки. Согласен с тем, что он доминирующий чемпион. Но в поединке с ним нужно увеличить борьбу, а также рубиться. У меня тоже неплохие руки. Буду рад разделить клетку с Женей», — сказал Расулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Салимгерей 8 сентября в Краснодаре на турнире АСА 179 встретится с иранцем Пуйа Рахмани (3-0). В общей сложности на счету Расулова в ММА 34 поединка, в которых он одержал 24 победы и потерпел 10 поражений.

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