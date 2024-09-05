Дана Уайт сделал заявление по поводу пиратских трансляций боёв UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу борьбы промоушена с пиратскими трансляциями.

«Поверьте мне: мы точно знаем, как бороться с пиратством. Я не буду подробно рассказывать, что мы делаем на каждом мероприятии лиги, но мы жёстко боремся с пиратством. Вы же видели, как несколько лет назад мы начали преследовать людей, которые этим занимаются. Вот так и нужно вести борьбу с пиратством. Нужно преследовать за воровство. Вот и весь рецепт», — сказал Уайт во время выступления на пресс-конференции.

Ранее президент UFC не исключил, что в будущем рейтинги организации будут составляться искусственным интеллектом. Уайт прежде не раз критиковал рейтинги своего промоушена, в которых Джон Джонс не занимает первое место в категории P4P.

Материалы по теме Дана Уайт сообщил о желании внедрить ИИ в составление рейтингов UFC

Аспиналл высмеял Дану Уайта и Джона Джонса: