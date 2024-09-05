Пётр Ян определил соперника для следующего боя

Известный российский боец смешанных единоборств бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где выразил желание провести поединок с экс-чемпионом промоушена в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Настало время встряхнуть дивизион. Дейвисон, ты где?» — написал Пётр.

В общей сложности Ян за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 22 поединках, в которых одержал 17 побед (семь раз Пётр побеждал нокаутом) и потерпел пять поражений. В активе Фигейреду 24 победы (девять нокаутом), три поражения, а также одна ничья.

Пётр Ян восстанавливается после четвёртой операции на коленях: