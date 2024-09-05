Макгрегор: Ирландии нужен президент, который будет работать на благо народа. Это я

Известный боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор высказал уверенность, что был бы полезен своей родине Ирландии, если бы стал президентом этой страны.

«Как президент я бы обладал полномочиями созывать Dáil (нижняя палата парламента Ирландии. – Прим. «Чемпионата»), а также распускать его. Эти шарлатаны, занимающие руководящие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии. Народ Ирландии заслуживает того, чтобы получить ответы. Ирландии нужен президент, который будет работать исключительно на благо ирландского народа. И это я. Я единственный логичный выбор. 2025 год уже не за горами», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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