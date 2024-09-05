Дюбуа высказался о возможном реванше с Усиком

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа ответил на вопрос по поводу потенциального реванша с украинцем Александром Усиком.

«Реванш с Усиком? Да, может быть. Но сначала нужно справиться с Джошуа», — сказал Даниэль на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Напомним, поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинского спортсмена с августа 2022 года. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

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