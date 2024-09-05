Джейк Пол ответил, почему UFC на самом деле не даёт Макгрегору новый бой

Популярный видеоблогер и боксёр Джейк Пол поделился мыслями о длительном простое бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Ирландец не участвует в поединках с лета 2021 года, когда он проиграл американцу Дастину Порье. По мнению Пола, UFC намеренно тянет с объявлением следующего боя Макгрегора, так как действует исходя из собственных финансовых интересов. Пол утверждает, что промоушен рассчитывает на заключение выгодной медиасделки за счёт Конора. Действующее соглашение UFC о вещании с ESPN рассчитано до 2025 года. В настоящий момент стороны ведут переговоры с несколькими платформами о новом соглашении.

«Многие спрашивают: «Почему Конор не дерётся?». По его контракту он должен провести ещё два боя. Но UFC сейчас ведёт переговоры о новом медиасоглашении. Они пытаются продлить контракт и получить как можно больше денег. Если бы Конор подрался сейчас, другая сторона сказала бы: «У вас есть Конор, но только на один бой». Вот почему Макгрегор сейчас не дерётся», — сказал Пол на канале BS w/ Jake Paul в YouTube.

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