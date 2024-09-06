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Двалишвили: Умар Нурмагомедов не заслуживает титульный бой

Двалишвили: Умар Нурмагомедов не заслуживает титульный бой
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC (до 61 кг), высказал мнение, что россиянин Умар Нурмагомедов не заслуживает права участвовать в титульном поединке.

«Он дрался только с одним парнем из топ-15. Кори Сэндхаген доставил ему проблемы. Он ни с кем не дрался, а теперь ему дали второй номер рейтинга. Да, он одержал победу. Конечно, он хороший боец, но он не заслуживает этого. Фигейреду заслуживает права драться за пояс, потому что он победил трёх сильных парней», — сказал Двалишвили на канале SHAK MMA в YouTube.

В общей сложности в активе Умара к настоящему моменту 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед, девять из которых были добыты досрочно.

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