Имам Хатаев выиграл техническим нокаутом бой с Эсекьелем Мадерной

В ночь с 5 на 6 сентября мск на арене «Казино Монреаль» в Канаде прошёл рейтинговый бой полутяжелой весовой категории между российским боксёром Имамом Хатаевым и аргентинцем Эсекьелем Мадерной.

Поединок завершился победой Имама Хатаева, на 45-й секунде 7-го раунда рефери зафиксировал технический нокаут Мадерны.