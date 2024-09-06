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Имам Хатаев победил Эсекьеля Мадерну в 7-м раунде, 6 сентября 2024 года

Имам Хатаев выиграл техническим нокаутом бой с Эсекьелем Мадерной
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В ночь с 5 на 6 сентября мск на арене «Казино Монреаль» в Канаде прошёл рейтинговый бой полутяжелой весовой категории между российским боксёром Имамом Хатаевым и аргентинцем Эсекьелем Мадерной.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Имам Хатаев (W) — Эсекьель Мадерна
06 сентября 2024, пятница. 06:00 МСК
Имам Хатаев
Окончено
TKO
Эсекьель Мадерна

Поединок завершился победой Имама Хатаева, на 45-й секунде 7-го раунда рефери зафиксировал технический нокаут Мадерны.

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