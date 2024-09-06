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Борщёв: без побед появилась лёгкая паника, думал: «Всё, закончился?»

Борщёв: без побед появилась лёгкая паника, думал: «Всё, закончился?»
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в промоушене UFC, высказался о непростом периоде в карьере.

«Не так сильно давило до поражения от Хупера. После него сильно плохо стало, лёгкая паника уже появилась, думал: «Всё, кончился?» Грустно было, но ничего, приободрился вроде, нормально», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Вячеслава в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке Борщёв судейским решением победил представителя Перу Джеймса Ллонтопа.

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