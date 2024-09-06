«Сейчас за меня много не выбьешь». Борщёв рассказал о ситуации с контрактом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщёв, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением о нынешней ситуации с контрактом в промоушене.

«Да, у меня ещё один бой по контракту. Сейчас мы балансируем. Один менеджер говорит продлевать сейчас. А Юрайя Фэйбер думает. Может, лучше ещё бой провести поярче. Мне кажется, он хочет больше денег для меня выбить, а я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Вячеслава в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью.

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