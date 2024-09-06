Борщёв — о победе раздельным решением: главное — заплатили деньги

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в промоушене UFC, прокомментировал победу над перуанцем Джеймсом Ллонтопом раздельным решением судей.

«Не то чтобы страх, я просто расстроился. Когда победа раздельным решением, ты уже думаешь, ну как так? Недостаточно что-то сделал? Некоторые потом сказали, что сомневались в победе. В основном, правда, русскоязычные почему-то. А мне казалось, что два раунда я его разбираю. Потом со стороны посмотрел, думаю, ну да, где-то слишком много ему позволил. Во время боя мне так не показалось. Ну ничего, главное, выиграли и заплатили деньги за победу», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Вячеслава в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью.