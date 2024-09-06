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Экс-соперник Бетербиева и Бивола дал прогноз на их бой

Экс-соперник Бетербиева и Бивола дал прогноз на их бой
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Известный американский боксёр Джо Смит поделился мнением о предстоящем поединке между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Ранее Смит дрался с обоими и оба раза проиграл.

«В этом бою может случиться что угодно. Бетербиев обладает большой ударной мощью и действительно точно наносит удары. То же самое можно сказать и о Биволе. У него тоже хороший удар. При этом Дмитрий здорово двигается на ногах и отлично сокращает дистанцию. Без сомнений, нас ждёт увлекательный поединок», — сказал Смит на канале Pro Boxing Fans в YouTube.

Поединок между Бетербиевым и Биволом состоится 12 октября в Саудовской Аравии. Смит проиграл Артуру нокаутом во втором раунде. Биволу он уступил единогласным решением судей.

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