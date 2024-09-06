Борщёв: не замечал негатива к российским бойцам в UFC, наоборот, нас любят

Боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв ответил, как относятся к спортсменам из России.

«Справедливости ради, исходя из опыта, полученного мною в UFC, вообще никакого негативного отношения к российским бойцам не заметил. Даже наоборот, мне кажется, они нас там любят. Особенно дагестанцев, это уже такой знак качества. Проблема бывает бои найти. С Мыктыбеком Оралбаем тоже была такая проблема. Он не российский, а киргизский боец, но всё же. С ним драться никто не хочет. А так, не замечал ничего. Всегда хорошее отношение будто», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Вячеслава в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью.

В последнем поединке, который прошёл на турнире UFC Fight Night Vegas 96, Борщёв судейским решением победил представителя Перу Джеймса Ллонтопа.