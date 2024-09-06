Борщёв: кому-то, наверное, очень хочется, чтобы к россиянам плохо относились

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв поделился мнением об отношении к россиянам в промоушене Даны Уайта.

«Просто кто-то может притягивать ситуацию к своей какой-то повестке. Кому-то, наверное, очень хочется, чтобы к россиянам плохо относились. Надо просто ещё понимать, что у нас очень сильная конкурентная среда. Если сейчас взять дагестанцев запустить в UFC, то половину ростера будут они составлять. То есть, естественно, нужно проявлять себя на региональном уровне или вообще выделяться чем-то особенным. И справедливости ради большинство ребят с Кавказа так же сильны в борьбе. Хотя, конечно, тоже не самое справедливое замечание, потому что есть ребята, которые в стойке очень крутые. Думаю, в UFC чисто бизнес. Им до барабана, россиянин ты или нет. Единственное, я так понял, что они хотят побольше бойцов с разных стран, разных регионов для привлечения новых фанатов. Даже когда ребята с Таджикистана попали в UFC, помню, как раскачивали, что вся страна смотрит. Они это обожают. А у нас в России так особо не реагируют плюс эти санкции-шманкции. Поэтому наших бойцов тяжело раскачать. Это как бы знак качества, но особо денег с этого не выбьешь. А это в первую очередь бизнес», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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