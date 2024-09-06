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Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Двалишвили, что россиянин не заслужил титульник

Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Двалишвили, что россиянин не заслужил титульник
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Непобеждённый российский боец в легчайшем весе (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов ответил грузинскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Мерабу Двалишвили. Ранее Двалишвили высказал мнение, что россиянин не заслуживает права участвовать в титульном поединке.

«Мераб, просто сосредоточься на своём предстоящем бою. Слишком много Умара в твоей голове. Все знают, что ты не хочешь драться со мной. И, честно говоря, мне всё равно на тебя. Я просто охочусь за поясом. Если ты выиграешь его, тогда мы поговорим», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности в активе Умара к настоящему моменту 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед, девять из которых были добыты досрочно.

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