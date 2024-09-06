Борщёв рассказал, считает ли низкими гонорары и бонусы в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в UFC, поделился мнением о гонорарах и бонусах в промоушене Даны Уайта. Ранее их не раз критиковали некоторые бойцы и эксперты. По их мнению, они могли бы быть выше.

«Не готов никого критиковать, но уже много где такие бонусы, а UFC вроде впереди планеты всей. С другой стороны, UFC делает турниры каждую субботу, то есть каждую субботу дают бонусы, бойцов в ростере очень много. Может быть, кажется, что UFC даёт меньше денег, но если брать в общем картину, то это очень большое количество. И для многих бойцов этот бонус — глоток воздуха. Вот я получил бонус за бой с Назимом Садыховым, мне хватило на первый взнос за дом. У нас же если ничья, то платят как за поражение. И ты сидишь грустный. А тут бонус и нормально», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Крупнейший гонорар в истории ММА: