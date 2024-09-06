UFC анонсировал следующий бой Рината Фахретдинова

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем дивизионе (до 77 кг) UFC, в следующем поединке встретится с представителем Узбекистана Нурсултоном Рузибоевым. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта. Противостояние состоится 26 октября на турнире UFC 308. Спортивное мероприятие пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

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В общей сложности на счету Фахретдинова в смешанных единоборствах к настоящему моменту 24 поединка, в которых он одержал 22 победы, потерпел одно поражение и ещё один бой свёл вничью. В активе Рузибоева в ММА 34 победы, девять поражений и две ничьих. Ещё два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

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