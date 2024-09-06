Борщёв — о Power Slap: когда Камоцкий вырубил, американцы стоя аплодировали

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в промоушене UFC, высказался о шоу Power Slap League.

«Когда выходил Пельмень (Василий Камоцкий. — Прим. «Чемпионата»), то американцы просто под эту песню его «Наша Родина — Сибирь» подпевали там, клянусь. И это так было смешно, они к тому моменту ещё и нетрезвые по большей части. Надо было это видеть. А когда он соперника выключил пощёчиной, то почти весь зал стоя аплодировал. Скажу так, очень необычное мероприятие. Несмотря на то что это грубое и относительно тупое шоу, по логике, вайб, как говорит молодёжь, был добрый. Публика там была добрая. Скажу так, Дана Уайт не зря это качает. А что, это легко очень организовать. Денег платишь меньше, народ смотрит, трансляции покупают. Спортсменам тоже не нужно как-то суперски готовиться. Нет, они вроде готовятся как-то, но я так понял, что тут больше фарт — кому выпадет первым бить пощёчину. Я не фанат такого шоу, но приехал ради Василия, поддержать нашего», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.