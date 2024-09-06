«Он уже полудействующий боец». Борщёв рассказал, кого считает первым номером P4P

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в UFC, ответил на вопрос по поводу лучшего бойца промоушена Даны Уайта вне зависимости от весовой категории (P4P). В настоящий момент этот рейтинг возглавляет россиянин Ислам Махачев.

«Я говорил, что мне сложно это понять, потому что неясно, что именно они считают, по какому принципу они составляют. Да, то, что сделал Джонс, наверное, никто не сделал в ММА. Это нереально круто, он самый лютый, тут даже не обсуждается. Но он сейчас какой-то полунедействующий спортсмен. Поэтому не поймёшь. Если говорить о действующих спортсменах, наверное, да, можно выделить Махачева. Он не просто выигрывает, он доминирует, финиширует. Он же почти во всех защитах финишировал соперников. Тем более лёгкий вес, наверное, самый конкурентный. Мне, конечно, приятно, что наш соотечественник там. И история прикольная, что с одного зала и одной команды уже два человека были первыми в P4P. Просто красивая история сама по себе. А Джонс — легенда, ему и не надо быть в этом списке. Ему лучше вообще не драться. Ну если он только не хочет сам, для денежки. А так он всё уже доказал», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ислам Махачев хитростью победил мальчика в схватке по борьбе: