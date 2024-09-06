Джейк Пол ответил Нганну, заявившему, что Майк Тайсон победит его

Известный видеоблогер Джейк Пол, занимающийся боксом, отреагировал на слова франко-камерунского бойца смешанных единоборств (ММА) Фрэнсиса Нганну. Ранее тот заявил, что считает явным фаворитом Майка Тайсона в боксёрском поединке с Джейком. Противостояние должно состояться 15 ноября. Ранее Нганну высказал мнение, что Тайсон сможет «надрать задницу» Полу.

«Мне это нравится. Мне нравится, когда люди отстаивают свои убеждения и называют своего победителя. Это доставляет мне удовольствие», — ответил Фрэнсису Пол в своём подкасте.

Напомним, изначально бой между Джейком и Майком должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья Тайсона.

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