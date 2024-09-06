Биспинг прокомментировал желание Перейры вернуться в средний вес

Член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг высказал мнение, что действующему чемпиону UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцу Алексу Перейре ещё многое предстоит доказать, прежде чем поменять весовую категорию.

«Он чемпион мира в полутяжёлом весе. Быть ​​чемпионом — значит нести определённую ответственность. Прежде всего будучи номером 1, уже есть бойцы, с которыми ему нужно подраться. Он проведёт бой с Халилем Раунтри. Нельзя смотреть сквозь пальцы на Раунтри. Он убийца кикбоксёров, действительно такой. Раунтри победил Гохана Сака и Дастина Джейкоби. Сможет ли Халил сделать то же самое с Алексом Перейрой? Не знаю, это сложный вопрос.

Если Алекс победит Халила, а это большое «если», он должен будет провести бой с Магомедом Анкалаевым. И, кстати, Анкалаев не в восторге от этого. Он сходит с ума в интернете. Мы хотим видеть великих чемпионов, и Алекс Перейра — великий чемпион. Не сомневайтесь. Мы хотим увидеть, как великие чемпионы сразятся со всеми претендентами в дивизионе, чтобы доказать, что они могут победить всех в этих различных стилях», — приводит слова Биспинга MMAJunkie.